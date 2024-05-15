Пограничники сорвали попытку штурма россиян.

На рассвете российские оккупанты на Бахмутском направлении пытались штурмовать позиции пограничников бригады "Помста" с помощью двух танков и пяти БТР. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники сорвали наступление россиян и уничтожили часть вражеской техники.

На видео, которое разместила ГПСУ, пограничник с позывным "Пан" рассказал, что враг около 5 часов утра попытался провести штурмовые действия. По его словам, поскольку там территория контролируется противником, то с помощью БПЛА все подходы были заминированы. Он отмечает, что впереди ехал вражеский танк, пытаясь проехать через заминированную территорию, но подорвался и остановился.

"Другая техника пыталась объехать его, но БТР подорвался", - добавил пограничник. По его словам, с подбитого БТР россияне начала убегать, "но недалеко, пехоту "догнали".

В ГПСУ сообщили, что вражеская колонна была остановлена, уничтожены танк-64, БТР-82 и около 10 человек российской пехоты. "Еще часть - добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "едва живых" сбежали с поля боя", сказано в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, по данным Генштаба произошло 145 боевых столкновений. 14 мая войска РФ концентрировали свои усилия на Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируемой.

Отмечалось, что в ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.

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