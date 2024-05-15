Также УЗ восстановила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом.

"Укрзализныця" возобновила прямое железнодорожное сообщение Славутича с Киевом. Отныне на этом маршруте будет курсировать современный модернизированный электропоезд. Как сообщает в Telegram пресс-служба перевозчика, для этого железнодорожники продлили маршрут регионального электропоезда Фастов – Чернигов до Славутича.

Региональный поезд №894\893 отправляется из Славутича ежедневно в 16:19, прибывает в Киев в 20:26 и в Фастов в 21:44. В обратном направлении поезд №892\891 отправляется из Фастова в 07:00, из Киева в 08:11 и прибывает в Славутич в 11:46. Также в сообщении Чернигов – Славутич будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859\6860 (ежедневно, кроме выходных) и №6862 (ежедневно).

Кроме того, в УЗ заявили, что усиливают транспортную связь столицы с Сумщиной и назначают дополнительный дневной поезд №279/280 Киев – Сумы.

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Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая и будет отправляться из Киева в 07:33. Прибытие к конечной станции Сумы в 13:19, в обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47. Состоит поезд из сидячих вагонов.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

Украинская железная дорога – последние новости

В январе-апреле 2024 года "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, что на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период (6,78 млн).

14 мая "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.

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