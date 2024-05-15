В апреле РФ экспортировала всего 7,3 млн баррелей в день: это на 6,4% меньше, чем в марте.

Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в апреле упал до уровня, который в последний раз наблюдался в конце прошлого года. Об этом со ссылкой на Международное энергетическое агентство сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в прошлом месяце РФ экспортировала всего 7,3 млн баррелей в день, что на 6,4% меньше, чем в марте. Причиной этого эксперты называют запланированное сокращение добычи и атаки украинских БПЛА.

Высокие цены на российские нефть и топливо частично компенсировали негативные эффекты от снижения экспорта. Однако в апреле россияне все равно заработали на экспорте нефти значительно меньше, чем в марте: 17,2 млрд долларов против 18,4 млрд.

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Bloomberg напоминает, что нефтяная промышленность является ключевым источником доходов для российского бюджета, который обременен высокими военными и социальными расходами, связанными с вторжением в Украину.

Пытаясь ограничить Москву в финансировании войны, Украина стремится помешать поступлению нефтедолларов в казну Российской Федерации. С начала года Киев атаковал ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью БПЛА: это привело к значительным повреждениям НПЗ и, как следствие, падению производства.

Атаки российских НПЗ – последние новости

Напомним, в мае беспилотный аппарат попал в нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод", расположенный в Калужской области. Сообщалось, что из-за атаки произошло возгорание емкости с мазутом и нескольких емкостей с дизтопливом.

Также недавно УНИАН писал, что в Башкортостане Служба безопасности Украины поразила дроном нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават". Беспилотнику удалось пролететь 1500 км и попасть в установку каталитического крекинга нефти.

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