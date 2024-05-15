Отмечается, что фронт под Авдеевкой по большей части стабилизировался.

Украинским силам обороны за последние две недели удалось остановить продвижение российской армии под Авдеевкой, сообщает Bild.

Как отмечается в сообщении, в конце апреля российские войска совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до посёлка Очеретино. Впоследствии они расширили образовавшийся плацдарм, захватив сёла Соловьёво, Архангельское, Керамик, Новокалиново, Новобахмутовка.

Однако теперь, пишет издание, украинским силам удалось перебросить на этот участок подкрепление и остановить наступление ВС РФ.

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Как отмечает аналитик Bild Юлиан Рёпке, четко видно, что на участках, куда прибывают западные снаряды, украинцам удаётся остановить и сдерживать россиян, как это было до декабря прошлого года.

"Но и под Авдеевкой, где украинцы полагаются на собственные дроны-камикадзе, за последние две недели им практически удалось остановить россиян. Те больше не могут продвигаться, фронт по большей части стабилизировался", - указвает аналитик.

Ситуация на востоке - что известно

Ранее Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что ситуация на востоке очень горячая, силы обороны ежедневно выбивают значительное количество противников, но россияне имеют возможность быстро пополнять свои потери. По его словам, тылы врага просто "кишат" техникой и личным составом.

В то же время российское нападение на Харьковскую область открыло новый фронт, отвлекая украинские силы от Донбасса.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий российских оккупантов, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

По информации аналитика Bild Юлиана Рёпке, российские войска вошли в северную часть Волчанска, бои там продолжаются в районе мясокомбината.

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