Министерство финансов направило письменное предупреждение австрийской группе из-за деловых отношений с РФ.

Министерство финансов США предупредило в письменной форме австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за деловых отношений с РФ. Об этом пишет Reuters.

Агентство сообщает, что 6 мая заместитель американского министра финансов Уолли Адеймо направил RBI письмо, в котором выразил обеспокоенность относительно присутствия банка в России, а также сделки на сумму 1,5 млрд долларов с российским олигархом, находящимся под санкциями.

И хотя связанную с Олегом Дерипаской сделку отменили через несколько дней после получения письма, опасения американского Минфина относительно действий Raiffeisen сохраняются. Для крупнейшего западного банка, действующего на территории РФ, это предупреждение стало на данный момент наиболее серьезным.

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Оно демонстрирует, что, во-первых, Соединенные Штаты активно следят за российской деятельностью RBI, а, во-вторых, что американцы испытывают глубокое разочарование в действиях финансовой организации.

Скандальная сделка Raiffeisen

Ранее сообщалось, что RBI намерен купить за 1,5 млрд евро долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской. Сам россиянин с 2018 года находится под американскими санкциями из-за финансирования проектов Владимира Путина. С 2022 года Дерипаска находится под санкциями, в частности, Великобритании и ЕС из-за вторжения России в Украину.

В мае стало известно, что в Raiffeisen Bank отказались от сделки с российским предпринимателем. Среди главных причин этого называли давление со стороны США. Также известно, что официальные лица Австрии частно предостерегли банк от сделки, потому что считали, что ее могут расценить как нарушение санкций.

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