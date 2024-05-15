Несколько украинских военных сообщили вчера, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Наступление России на севере Харьковской области было в центре внимания большинства репортажей о войне в Украине в последние дни.

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк заявил, что цель Москвы - перетянуть украинские силы в этот район с юга, тем самым растягивая военные ресурсы страны.

А последний анализ американского аналитического центра Института изучения войны предполагает, что темпы наступления "похоже, замедлились за последние 24 часа".

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Эксперты группы заявили, что характер российской наступательной активности в этом районе соответствует оценкам, согласно которым силы Владимира Путина отдают приоритет созданию "буферной зоны" в районе международной границы, а не более глубокому проникновению в Харьковскую область.

В нем говорится, что несколько украинских военных сообщили вчера, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

"На кадрах, снятых с беспилотника, предположительно из Волчанска, видно, как российская пешая мобильная пехота действует на территории населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что соответствует украинским сообщениям", - добавляется в анализе.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Оккупанты не прекращают обстреливать Волчанск из различных видов оружия, в северную часть города заехали танки. Об этом рассказал полицейский офицер Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области Игорь Харченко. Он отметил, что на северных окраинах города есть российские оккупанты.

"Продолжаются уличные стрелковые бои. Не утихают обстрелы КАБами, РСЗО, артиллерией и минометами. Также рашистские танки заехали в северную часть и обстреливают город", - сказал Харченко.

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