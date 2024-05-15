Британская разведка все больше обеспокоена растущими связями между Россией и киберхаками.

Россия Владимира Путина готовит "физические атаки" на Запад. Об этом предупредила глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Энн Кист-Батлер, сообщает The Telegraph.

По ее словам, британские и американские сотрудники разведки разоблачили двойную угрозу со стороны Москвы и Пекина.

"Энн Кист-Батлер, которая в мае прошлого года была назначена руководить операциями британской радиотехнической разведки, использовала свою первую большую речь, чтобы подчеркнуть непосредственную угрозу со стороны Кремля и "определяющий для эпохи" риск, который представляет Китай для Великобритании и ее союзников", - пишет издание. Видео дня

По словам главы GCHQ, Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве. При этом ведомство "все больше обеспокоено растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для осуществления кибератак, а также предполагаемым физическим наблюдением и диверсионными операциями".

Как сказала Кист-Батлер, Москва "воспитывает и вдохновляет" группы кибер-злоумышленников и "в некоторых случаях, кажется, координирует физические атаки против Запада".

"Путин не отказался от своей максималистской цели подчинить население Украины", - сказала Кист-Батлер и добавила, что поддержка Великобританией Киева остается "неуклонной", а британские шпионы продолжают укреплять киберзащиту страны.

Вероятное нападение РФ на страны Запада - последние новости

На днях полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что Россия готовит мощные гибридные атаки на европейские столицы. При этом, по его убеждению, "к общему знаменателю в этом плане таки придут, потому что Польша, Германия, Франция и Великобритания опасаются, что ситуация ухудшится и повлияет на них".

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что армия РФ может быть на границах Польши. По его словам, европейские лидеры уже начинают понимают эту угрозу.

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