Компания так и не отказалась от идеи выпуска гибкого смартфона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

В сети появилась дорожная карта Apple с планами компании до 2028 года. Ее опубликовал надежный информатор под псевдонимом Revegnus. О большей части новинок мы уже знали ранее, но далеко не о всех.

Самая интересная новинка – смартфон iPhone с гибким дисплеем, релиз которого состоится в 2026 году. Диагональ внутреннего дисплея составит 8 дюймов, внешний – 6 дюймов. Такой айфон будет представлять собой новую линейку продуктов, ориентированную на рынок ультра-высокого класса.

Также, если верить графику, в следующем году, спустя трехлетнего перерыва, Apple представит iPhone SE 4. Доступный смартфон предложит увеличенный до 6,1-дюймов дисплей и продвинутую 48 Мп камеру, а еще более мощный чипсет и прочие нововведения. Это будет заметный апгрейд по сравнению с актуальным iPhone SE 3 (экран 4,7-дюйма, 12 Мп камера, чипсет A15 Bionic).

Видео дня

Как видится, 2026 год должен стать одним из самых богатых на релизы Apple. Помимо дебютного складного айфона, дебютируют ноутбуки MacBook с OLED-экранами и более доступная гарнитура Vision. Также стоит выделить экраны OLED для планшетов iPad Air и mini.

На 2027 год запланирован выход iPhone 17 с тройной основной камерой на 48 МП и такой же фронталкой, AR-гарнитуры и складного iPad с 20-дюймовым экраном.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета, включая iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M4. Далее на очереди – WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone.

Также в ближайшие полгода у Apple выйдут смартфоны iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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