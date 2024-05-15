Алексей Барановский рассказал, когда Легион "Свобода России" будет готов идти на Москву.

Для российских добровольческих группировок, как Легион "Свобода России", "РДК" или "Сибирский батальон", которые воюют на стороне Украины, глобальные цели не изменились. Об этом в интервью "Nexta.TV" сообщил Алексей Барановский - доброволец Легиона "Свобода России". Он также добавил, что это произойдет тогда, когда откроется окно возможностей.

"Пока Путин на месте, наша задача - от него избавиться. Это не вопрос сегодняшнего дня и даже, наверное, не завтрашнего. Но силы российских добровольцев для этого и созданы, и для этого получают боевой опыт. Мы ходим в рейды на территорию РФ, чтобы однажды туда зайти на более длительный срок и на более значительную глубину - это план-максимум. Мы прекрасно понимаем, что ВСУ не будут переходить границу. А мы - граждане России, мы будем переходить, возвращаться к себе домой и наводить там порядок. Поэтому главной задачи по свержению Путина никто не отменял", - сказал Барановский.

Он также добавил, что сейчас внутри РФ нет открытых сил, готовых бороться с режимом Путина. Однако, как только российские добровольцы начнут длительный рейд на территории России, такие желающие могут появиться.

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"По большому счету, конечно, добровольцы Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", РДК - это основной мотор возможных изменений внутри России. Путин достаточно эффективно построил полицейское государство. Ведется полный контроль над свободомыслием внутри этой властной вертикали. Ситуация может измениться, когда наши подразделения смогут закрепиться на территории РФ, тогда мы сможем привлекать под свои знамена жителей России из подполья. Такой протестный потенциал или даже потенциал революционных настроений - он есть", - пояснил Барановский.

Кроме тог, он рассказал, когда именно это может произойти: "Это произойдет, когда РФ начнет проигрывать на поле боя в Украине, когда экономика будет проседать под санкциями. Когда все эти факторы сложатся в один пазл. И когда мы будем готовы, когда вырастем в количественном составе".

Российско-украинская война продолжается: важные новости

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