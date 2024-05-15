Нападки подчеркивают геополитическую ориентацию на Си Цзиньпина.

Президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой Запада накануне визита в Китай, обвинив "западные элиты" в войне в Украине и очертив ориентацию Пекина и Москвы на параллельный мировой порядок, пишет Financial Times, комментируя интервью российского диктатора китайскому государственному информационному агентству "Синьхуа".

Отмечается, что публикация появилась накануне того, как Путин 16 мая должен прибыть в Китай с двухдневным визитом. "Сегодняшние глобальные потрясения были спровоцированы именно политикой [Запада]", – сказал Путин о вторжении в Украину, которое он назвал "драматическим проявлением кризиса на планете".

В то же время Китай отказался осудить вторжение Москвы, утверждая, что как независимая третья сторона имеет право строить собственные отношения с Россией. Вместо этого Пекин предложил позиционный документ с предостережением против применения ядерного оружия, завуалированной критикой НАТО и призывом к прекращению огня без требования вывода российских войск.

Видео дня

Агентство отмечает, что в своем интервью Путин высоко оценил "реалистичные и конкретные шаги" в мирном плане Китая, которые во многом перекликаются с российскими тезисами о войне, заявив, что они могут стать "основой политико-дипломатического процесса, который учитывает беспокойство России по поводу безопасности и поможет обеспечить долгосрочный, стабильный мир".

Российский президент добавил, что "главной проблемой" любых будущих переговоров является надежность любых гарантий безопасности для Украины и России перед лицом того, что он назвал двуличием Запада, имея в виду большую роль Китая в прекращении конфликта, подчеркивают журналисты.

Путин заявил, что "Россия готова к переговорам", но обвинил Запад в провале переговоров в начале конфликта. Он также возлагает большие надежды на усилия России и Китая по построению нового порядка, основанного на свободных международных организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества (Россия, Китай, страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и Иран) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ). Оба объединения являются "ключевыми столпами формирующегося многополярного мирового порядка", сказал Путин.

Визит Путина в Китай

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15-16 мая, почти сразу же после турне главы КНР по Европе.

Ранее УНИАН писал, что экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир. Торговые связи между двумя странами укрепились, как и геополитические амбиции Пекина. Растущая зависимость Москвы от Китая не слишком беспокоит Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: