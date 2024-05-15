В то же время госсекретарь говорит, что США не поощряли Украину наносить удары по территории РФ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отмечает, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В частности, у госсекретаря США спросили, имеет ли сейчас смысл запрет Украине наносить удары по территории России, и рассматривает ли администрация президента Джо Байдена возможность смягчения этого запрета.

"Позвольте мне быть очень четким относительно одного, что на самом деле не требует прояснения: Соединенные Штаты настроены помочь и обеспечить Украине одержать победу в этой войне. И я думаю, что мы показали это через чрезвычайную поддержку, которую мы предоставили и продолжаем оказывать", - сказал Блинкен.

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В то же время, он четко не подтвердил, что существует запрет на применение американского вооружения для поражения объектов на территории РФ.

"Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину необходимыми средствами для достижения успеха и победы.

Удары Украины по территории РФ - позиция США

Ранее в Госдепе США отмечали, что США "не позволяют" и "не поощряют" украинских военных наносить удары по территории России. Отмечалось, что США не предоставляют ВСУ оружие, которое они могли бы использовать за пределами своей страны.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставить Украине еще одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Сегодня во время визита Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины.

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