Александр Коваленко подмечает, что Россия задерживается в своих теориях об "украинском следе"

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался о событии дня - покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявив: странно, что Россия до сих пор молчит об "украинском следе".

Аналитик напомнил, что Москва часто в рамках дезинформации населения обвиняет в подобных событиях Украину. Он написал в Telegram:

"А как же истории о том, что стрелку готовили коридор на границе Словакии и Украины, в районе Ужгорода и здесь его ожидала бы оплата в размере трёх миллионов рублей, которую лично должен был бы вручить Буданов?". Видео дня

Коваленко акцентировал, что "информационная пауза" со стороны России не гарантирует, что Кремль вскоре не использует традиционные прием пропаганды, задействовав главные кремлевские рупоры. Он объяснил: "Просто само информационное пространство России сейчас забито иными событиями, среди которых реакция на покушение на Фицо изрядно тормозит своей ожидаемой степенью абсурдности".

Коваленко подытожил: не следует забывать, что Роберт Фицо занимался карманной политикой, а также был связан/имел контакты с криминальными кругами: "Человечишка во всех отношениях прогнивший, а у таких в жизни всякое бывает".

О Фицо высказалась пропагандистка Симоньян

Отметим, что на данный момент в сети появилась реакция известной пропагандистки России, журналистки Маргариты Симоньян. Она, как и прогнозировал Коваленко, упомянула об украинских неонацистах. Она написала в Telegram:

"Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают".

В каком состоянии находится Фицо

Как известно, днем 15 мая на премьер-министра Словакии совершили покушение: в него выстрелили несколько раз, попав в голову, живот, конечности. Стрелком оказался 71-летний словак, уроженец города Левице. Его мотивы выясняются.

На официальной странице Фицо в Facebook говорится, что он находится в опасном для жизни состоянии.

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