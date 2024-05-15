Государственный секретарь США заверил Украину, что правительство Байдена активно над этим работает.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что США интенсивно работают над обеспечением Украины дополнительными батареями зенитно-ракетных комплексов Patriot и другими средствами противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как известно, накануне чиновник удивил столицу игрой на гитаре в одном из киевских баров.

Уже сегодня он комментировал насущные вопросы защиты неба Украины - передачу Patriot. Как сказал Блинкен относительно соответствующего призыва Зеленского:

Видео дня

"Относительно батарей "Петриотов", как я сказал, мы интенсивно сосредоточены на "Петриотах" и других видах противовоздушной обороны. И обеспечиваем то, чтобы найти их, доставить в Украину. Конечно, Харьков - это один из неотложных приоритетов", - сказал Блинкен.

Он отметил, что вопрос ПВО обсуждается детально.

В свою очередь, как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сегодня на встрече с Блинкеном они "предметно прошлись буквально по каждой системе, которая есть на горизонте, и которую можно привезти в Украину".

По словам Кулебы, госсекретарь работает с каждой соответствующей страной и прилагает большие усилия.

"Вы помните, что в целом нам срочно нужно 7 батарей, а из них - две батареи буквально уже нужны на вчера для защиты Харьковщины. Город Харьков и вся Харьковщина - это сейчас точка наших усилий, чтобы сделать жизнь харьковчан безопаснее, чтобы удержать позиции на Харьковщине под давлением россиян. Возможности передать нам эти "Петриоты" есть. Мы все над этим упорно работаем, чтобы это произошло как можно скорее. Я рад, что мы постепенно приближаемся к этой цели, но надо это делать еще быстрее", - подчеркнул Кулеба.

Блинкен уверен - время на стороне украинцев

Отметим, что во время визита в Киев Энтони Блинкен выступил с речью в Киевском политехническом институте им. На трибуне известного вуза он объявил, что Путин ошибается, если думает, что время в войне на стороне России.

По словам Блинкена, Россия проигрывает битву за контроль судьбы Украины в течение 20 лет. Как он подчеркнул: "Путин ошибается. Время на стороне Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: