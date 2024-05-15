Силы обороны Украины отбили наступательные действия российских захватчиков в районе Волчанска и частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта.

На Ореховском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районах Работино и Старомайорского, где с начала суток произошло всего 15 боевых столкновений.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, с начала суток противник сосредотачивает наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

"Наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике, иногда проводят контрнаступательные действия", - отметили в Генштабе. Видео дня

На Харьковском направлении было зафиксировано три боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

"Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях. Данные о потерях противника уточняются", - заявили в Генштабе.

На Купянском направлении боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. Всего отражено 18 вражеских атак, украинские воины сдерживают натиск захватчиков.

Кроме того, на Северском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия на направлениях Николаевка - Спирное, Берестовое - Спирное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, но успеха не имели. В целом речь идет о шести атаках. Отмечается, что ситуация контролируется Силами обороны Украины.

"На Краматорском направлении количество попыток россиян штурмовать наши позиции увеличилось до трех, боевые столкновения происходили в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, украинские защитники осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Торецком направлении противник нанес два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

"Больше всего вражеских атак пока происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины помешали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где нанес также авиаудар", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении ВСУ отбили пять атак захватчиков: на направлениях Старая Михайловка - Красногоровка, Славное - Парасковиевка и Сладкое - Водяное. Авиаудар врага пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времовском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного, а на Приднепровском российские оккупанты и в дальнейшем пытаются вытеснить украинские войска с плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло три боевых столкновения.

"На других направлениях обстановка остается без существенных изменений. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери", - подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 14 апреля руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что на Ореховском направлении в Запорожской области есть безуспешное увеличение давления российской армии. По его словам, оно может быть не связано с активностью оккупантов в Харьковской области.

Вечером того же дня Генштаб ВСУ сообщил, что на Ореховском направлении подразделения украинских войск отбили три российские атаки на направлении Новопрокоповка - Роботино. Оккупанты успеха не имели.

Сегодня, 15 мая, начальник сектора патрульной полиции Алексей Харьковский заявил, что Волчанск разрушен вражескими управляемыми авиационными бомбами и артиллерией, разбито почти 80-85% города.

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