Также на северных окраинах города продолжаются стрелковые бои.

Оккупанты не прекращают обстреливать Волчанск из различных видов оружия, в северную часть города заехали танки. Об этом рассказал полицейский офицер Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области Игорь Харченко телеканалу "Киев24".

Он отметил, что на северных окраинах города есть российские оккупанты.

"Продолжаются уличные стрелковые бои. Не утихают обстрелы КАБами, РСЗО, артиллерией и минометами. Также рашистские танки заехали в северную часть и обстреливают город", - сказал Харченко.

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По его словам, сегодня с собратьями он несколько раз попадал под обстрелы во время эвакуации мирного населения.

Он отметил, что пока трудно ответить, сколько местных жителей остается в Волчанске.

По информации Харченко, люди иногда сами выходят, чтобы их вывезли из города, но есть и те, кто отказывается от эвакуации, объясняя это нежеланием покидать свой дом.

"Иногда люди называют довольно "интересные" причины, почему они не выезжают: "У меня коза, корова, как я ее оставлю?", "У меня снесло крышу дома и ее надо починить", "У меня окна повыбивало и я их хочу сделать".

Полицейский рассказывает, что очень много людей выехали из города, поскольку не хотели быть в оккупации. Сейчас там остается небольшое количество пенсионеров.

"Они всю жизнь вкладывались в строительство своего дома и говорят: "А куда ехать? Я лучше умру у себя в доме", - пересказал слова местных Харченко.

Ситуация на севере Харьковской области - детали

10 мая российская оккупационная армия открыла новый фронт на севере Харьковской области. Ей удалось взять под контроль несколько приграничных сел, которые находились в так называемой серой зоне. Основные усилия враг направляет на захват Волчанска.

Сегодня представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что россияне пытаются закрепиться в северной части Волчанска. Они заходят туда небольшими группами. Украинские военные уничтожают врага FPV-дронами и артиллерией. Также к Волчанску подтянуты эффективные и боеспособные подразделения, которые держат это направление.

Лазуткин отметил, что ситуация непростая, напряжение остается, но есть тенденция к стабилизации.

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