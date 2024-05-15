В Фицо сегодня стрелял Юрай Цинтула, такое подозрение высказывают СМИ.

В Словакии попытались убить премьер-министра Роберта Фицо - 71-летним стрелком может оказаться известный писатель Юрай Цинтула, пишут местные СМИ.

Подозреваемый в покушении на Фицо является активистом либеральной партии, он имел официально зарегистрированное оружие в Словакии, заявляет Aktuality. Издание связалось с сыном подозреваемого: он шокирован сложившейся ситуацией, также он подтвердил, что пистолет находился у его отца на законных основаниях.

"Я совершенно не имел представления о том, что задумал отец, что он планировал, почему это произошло", - сказал он. Видео дня

На вопрос СМИ, не питал ли его отец ненависти к Фицо, сын подозреваемого сказал: "Скажу так - он не голосовал за него. Это все, что я могу сказать по этому поводу".

Также парень опроверг теорию о том, что его 71-летний отец мог страдать психическими расстройствами.

Отмечается, что подозреваемый является автором нескольких сборников стихов, а в 2016 году он работал в частной службе безопасности. Тогда мужчина сам стал жертвой нападения, работая в одном из торговых центров.

Словацкие СМИ говорят о стрелке как о J.C., но официального подтверждения, что это Юрай Цинтула, пока что нет.

В Словакии стреляли в Роберта Фицо - его жизнь под угрозой

Отметим, покушение на Роберта Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в котором премьер-министр Словакии принимал участие. Очевидцы говорят, что по чиновнику открыли огонь в момент, когда тот пожимал руки людям возле культурного центра. Было несколько выстрелов, 3-4, уточняли СМИ.

По предварительным данным, Фицо ранили в голову, живот и конечности. В сети есть момент о том, как служба безопасности тянет раненого чиновника в машину. На официальной странице главы правительства Словакии в Facebook говорится, что Фицо перевезли вертолетом в Банска-Быстрицу - его жизнь под угрозой.

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