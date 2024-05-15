Какой iPhone купить при ограниченном бюджете: эксперты выбрали 4 модели

Устаревшие айфоны все еще предлагают мощный процессор, отличную камеру, а еще на них до сих пор приходят обновления актуальной iOS.

Выпущенные даже пять лет назад iPhone все еще остаются хорошей покупкой в 2024 году. Телефоны Apple традиционно выделяются мощными процессорами, отличными камерами, а еще на них до сих пор приходят обновления актуальной iOS.

Портал IGN проанализировал рынок и выбрал самые дешевые iPhone, которые можно купить сегодня. Конечно, они не будут иметь новейших чипов или самых современных функций, но вы все равно получаете надежный и долговечный смартфон по доступной цене.

iPhone 11 – один из лучших айфонов в истории. Округлый дизайн, возможно, немного устарел, но его легче держать в руках тем, кому не нравится более квадратный дизайн актуальных iPhone. Аппарат все еще предлагает мощный процессор, отличную камеру и яркий 6,1-дюймовый дисплей. А учитывая, что экран iPS, нагрузка на аккумулятор мизерная.

Видео дня

iPhone 12 – 12-й айфон стал качественным продолжением 11, но в актуальном дизайне и примерно с теми же самыми характеристики. Единственный "минус" заключается в то, что сегодня его трудно найти в новом состоянии.

iPhone 13 Mini – это полная копия iPhone 13, но в компактном формате. Его экран составляет всего 5,4 дюйма, то есть он удобно сидит в руке и при этом спокойно помещается в любой карман. Несмотря на компактность телефон оснащен мощным процессором A15 Bionic, камера 12+12 мегапикселей снимает качественно, игры запускаются плавно.

iPhone SE (2022) – самый дешевый актуальный iPhone, который продается новым за $429. Несмотря на устаревший дизайн со времен iPhone 8, он оснащен процессором Apple A15 Bionic, который стоит в iPhone 13. Это означает, что телефон можно смело покупать с запасом на несколько лет и играть во все современные игры.

До выхода новеньких iPhone 16 остается около четырех месяцев, но в сети уже накопилось достаточно информации о серии 2024 года. Pro-модели вырастут в размерах и получат прокачанные камеры и батареи. В свою очередь базовые модели предложат рекордное количество расцветок и обновленный дизайн камеры.

О смартфонах iPhone 17 тоже уже известно кое-что. В 2025 году Apple впервые за долгое время "прокачает" фронтальную камеру, а базовые модели наконец получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion.

Вас также могут заинтересовать новости: