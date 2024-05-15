Он отметил, что бои будут продолжаться в таком же ритме, россияне будут пытаться усилить свои подразделения.

Россияне не смогли достичь значительных успехов во время наступления на Харьковщине, они уже третий день находятся в пределах 3-5 км от границы. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Следует понимать, что россиянам на Харьковщине не удался блицкриг. Хотя ресурс, который они привлекали, маршруты, которые они прокладывали, в основном с акцентом на пехоту. Россияне делали ставку на то, чтобы просочиться вглубь нашей территории и закрепиться, чтобы подтянуть технику. Видим, что много техники, которую они аккумулировали перед наступлением, было уничтожено на самой территории России. Те силы российских войск, которые смогли продвинуться вглубь нашей территории, - это 3-5 км. Россияне третий день в этих пределах и находятся", - отметил Тимочко.

По его словам, сейчас продолжаются бои за Волчанск, украинские бойцы уничтожают тяжелую технику врага, которую россияне пытаются привлечь в поддержку пехоты.

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"Сейчас каких-то танковых клиньев врагу не удается организовать. Бои будут продолжаться в таком же ритме. То есть линейные подразделения будут вести встречные бои с обоих направлений. Россияне будут пытаться усилить свои подразделения", - добавил Тимочко.

Наступление россиян на Харьковщине - что известно

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13.30 на Харьковском направлении было зафиксировано три боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

Также сообщается, что Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что за последние 24 часа темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился.

По мнению аналитиков, цель оккупантов - создать "буферную зону" вдоль международной границы. Несколько украинских военных чиновников сообщили, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

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