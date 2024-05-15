Во время прыжка стабилизационный парашют зацепился за вертолет и обмотался вокруг ноги курсанта, помешав раскрытию основного.

На одном из украинских аэродромов во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб 19-летний курсант Одесской военной академии.

Как сообщает Государственное бюро расследований, трагедия произошла 14 мая. Тренировочный прыжок курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций совершил на высоте 600 метров.

"По предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. Он погиб сразу на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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По факту гибели курсанта начато досудебное расследование. Предварительная квалификация правонарушения - халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Гибель курсантов в результате взрыва снаряда в Харьковской области

31 мая 2023 года в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области в результате взрыва снаряда погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты - Роман Слепец и Евгений Кочетов. Еще один студент получил ранения.

В гибели обвинили бывшего начальника кафедры университета гражданской защиты и работника ГСЧС, который привез снаряд в учебный центр.

Смерть курсантов наступила в результате взрыва артиллерийского дальнобойного осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм.

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