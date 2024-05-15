Фицо перевозят на вертолете в больницу в Банска-Быстрице, поскольку дорога до Братиславы заняла бы слишком много времени.

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз, в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии, говорится на его официальной странице в Фейсбуке.

"В данный момент его перевозят на вертолете в Банска-Быстрицу, потому что дорога до Братиславы заняла бы слишком много времени из-за необходимости срочного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", - говорится в сообщении.

Покушение на Фицо - детали

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Сообщается, что 71-летний уроженец словацкого города Левице ранил Фицо в грудь, живот и конечности (по другим данным — только в грудь и живот), когда чиновник подходил к людям. Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения.

Видео дня

Нападение произошло в городе Гандлова. Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздалось несколько выстрелов. Как отмечает издание Aktuality, собравшиеся не выкрикивали антиправительственных лозунгов.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что "потрясена" нападением на Фицо и осудила его "самым решительным образом". Она пожелала политику скорейшего выздоровления.

Вас также могут заинтересовать новости: