Повреждение трубопровода произошло во время проведения гидравлических испытаний теплосетей.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" планирует в пятницу, 17 мая, закончить ремонт поврежденного участка на ул. Антоновича рядом с ТРЦ "Ocean Plaza".

Как сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго", поврежденный участок трубы демонтировали, а вместо него проложили новый стальной. В целом "Киевтеплоэнерго" планирует заменить около 20 м трубопровода диаметром 1000 мм.

"До утра четверга 16 мая планируют завершить первый этап работ и открыть проезд по двум полосам движения. Закончить устранение повреждения планируют в пятницу, 17 мая", - говорится в сообщении.

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В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что повреждение трубопровода, который эксплуатировался с 1987 года, произошло во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. Это является обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Прорыв трубопровода возле Ocean Plaza - что известно

14 мая в Киеве прорвало трубопровод почти в центре города. Жители столицы тогда сообщали о проблемах в работе метрополитена. В результате аварии вся улица стояла в воде.

Из-за прорыва трубы на Лыбедской произошли пробки. В Киевпастрансе заявляли, что движение автобусов №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д задерживалось по причине провала проезжей части на станции метро "Лыбедская".

Позже "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича.

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