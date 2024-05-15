ВСУ говорят, что наконец-то смогут выполнить свою работу - уничтожить оккупантов.

Во время одного из самых сложных этапов украинско-российской войны, наступления России на Харьковскую область, к ВСУ в окопы наконец-то начали поступать боеприпасы. Об этом пишет Sky News, опросив украинских бойцов об их моральном состоянии и боевом обеспечении. Речь идет о защитниках Донецкой области.

Издание не уверено, в какой именно день оружие начало поступать. Однако пишет, что солдат с позывным "Заур" поделился редкой, хорошей новостью: "Похоже, прибывают новые боеприпасы". СМИ подчеркивает:

"Он не знал точных деталей, но сказал, что свежие боеприпасы начали доставлять примерно неделю или две назад". Видео дня

Это имело большое значение для его артиллерийской группы, которая защищала Часов Яр от наступления российских войск, добавляет Sky News. Как объяснил "Заур":

"Это (нахождение боеприпасов - УНИАН) позволяет нам выполнять нашу работу, сдерживать российских солдат, сдерживать их, а также уничтожать их, когда они пытаются контратаковать".

Относительно битвы с Россией за Часов Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Сейчас фронтовая ситуация достаточно напряженная. "Бои идут каждый день", - сказал он.

В то же время солдат, командующий артиллерийским подразделением, защищающим Часов Яр, пообещал украинцам: "Мы постараемся продержаться как можно дольше, а время покажет... Мы постараемся сделать все возможное, все необходимое, чтобы выжить".

Как отмечает Sky News, несмотря на то, что американское оружие наконец прибывает на фронт, ожидание обещанной помощи дорого стоило украинцам.

Будет трудно - военный дал прогноз на ближайшие полтора месяца

Как известно, ряд экспертов и аналитиков говорит: что наступление России на Харьковщину 2024 может иметь целью следующее: оттянуть внимание ВСУ от Донетчины и заставить Украину передислоцировать часть войск. В итоге Россия смогла бы "легче" выйти на территориальные границы Донетчины.

Как известно, одна из целей правителя России - город Часов Яр. Как говорил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников, без контроля над этим городом войска России не смогут продвигаться дальше на этом направлении.

В то же время командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" спрогнозировал, что ближайшие полтора месяца будут самыми сложными на фронте. Но военный уверен, что за несколько дней ВСУ смогут стабилизировать ситуацию на Харьковщине.

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