Он назвал "ужасным" нападение на него после выездного заседания словацкого правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Он назвал "ужасным" нападение на него после выездного заседания словацкого правительства.

"Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо быстро выздоровеет, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии", - написал Зеленский в соцсети X.

Покушение на Фицо - детали

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Главное до этой минуты произошло в городе Гандлова. Фицо вышел к местным жителям после заседания правительства, после чего прозвучало несколько выстрелов. В результате нападения премьер упал на землю. По информации СМИ, он ранен в грудь и живот.

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Фицо в опасном для жизни состоянии. Все решится в ближайшие часы, официально сообщалось на странице премьера.

"Он получил многочисленные ранения и сейчас находится в опасном для жизни состоянии. Сейчас его перевозят вертолетом в Банск-Быстрицу, поскольку переправка в Братиславу забрала бы слишком много времени, учитывая необходимость срочного вмешательства", - сказано там.

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