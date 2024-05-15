Силы обороны Украины уничтожают всеми средствами российских оккупантов, которые вторглись на север Харьковщины.

На севере Харьковской области Силы обороны Украины частично стабилизировали ситуацию. Об этом в вечернем обращении к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

В частности, по его словам, сегодня в течение всего дня заслушивали доклады от украинских военных и Министерства обороны.

"Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

Глава государства благодарит каждого и каждую, кто сейчас на позициях.

"Также внимание - всем другим направлениям. Особенно Донетчина - Покровское направление, также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - на каждом направлении нам должно быть чем ответить врагу. Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в имеющихся условиях должно сорвать российские наступательные планы", - отметил глава государства.

Президент добавил, что в течение дня сегодня были также доклады по внутренней ситуации: безопасности и ликвидации последствий российских ударов.

"Сегодня - жесткий удар по Херсону, российские авиабомбы... Днепр - российский ракетный удар... Харьковщина, Николаевщина, Сумщина... Сегодня было много работы у наших спасателей ГСЧС Украины. Спасибо каждой спасательной команде за неизменную оперативность. Спасибо каждому государству, которые тоже неизменно оперативно, неизменно действенно помогают нам - помогают нашим людям, нашему государству. Мир имеет силу, имеет оружие, имеет возможность принудить Россию к миру - к справедливому миру. И, чтобы это удалось, сейчас нужно сделать абсолютно все, чтобы российские наступательные действия, российская попытка расширить войну не удалась", - подчеркнул Зеленский.

Наступление РФ на Востоке Украины - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ заявили о новых столкновениях в районе Волчанска. В частности, ВСУ частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах.

Также УНИАН сообщал, что в ВСУ ответили, под чьим контролем находится Работино. На Ореховском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районах Работино и Старомайорского, где с начала суток произошло 15 боевых столкновений. При этом село Работино Запорожской области находится под контролем Сил обороны Украины.

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