По словам диетолога, если употреблять гранатовый сок, то это улучшит вашу иммунную систему.

Гранат наиболее известен своими съедобными косточками и одновременно терпким и сладким вкусом. А гранатовый сок снижает кровяное давление и уровень холестерина, борется с воспалением и предотвращает гипергликемию, о чем свидетельствуют исследования. Врач-диетолог рассказала, почему вам стоит добавить этот напиток в свой рацион и чем он полезен, пишет USA Today.

По словам зарегистрированного диетолога Трейси Локвуд Бекерман, гранатовый сок содержит множество витаминов и минералов, которые поддерживают иммунную и сердечно-сосудистую системы человека.

"Сок содержит большое количество витамина С, антиоксидантов и флавоноидов, которые помогают предотвратить чрезмерное воспаление и поддерживают бесперебойную работу клеток", - отметила она. Видео дня

Как показывают исследования, гранатовый сок является прекрасным источником витамина C, однако он также имеет высокую концентрацию эллагитанинов, которые содержат антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

"Стресс, недосыпание, воздействие дыма, загрязняющих веществ и солнца - все это факторы, которые могут препятствовать эффективности ваших клеток транспортировать питательные вещества, доставлять кислород и сворачивать раны", - объяснила диетолог.

По словам Бекерман, антиоксиданты, содержащиеся в гранатовом соке, могут противодействовать некоторым "негативным повреждениям или воспалениям, которые были нанесены вашим клеткам", обеспечивая надлежащее функционирование вашей иммунной системы.

Можно ли пить гранатовый сок ежедневно

Гранатовый сок является универсальным напитком. Диетолог отметила, если его правильно сочетать с продуктами питания или использовать его в смузи с источниками белка, такими как семена или ореховое масло, то вы сможете пить его каждый день.

Однако вам стоит быть осторожными с танинами, ведь они, как в красном вине, могут окрасить ваши зубы. Поэтому чтобы предотвратить окрашивание зубов, врач рекомендует обязательно прополоскать рот водой, чтобы вернуть его в нейтральное состояние и избавиться от остатков сока.

Есть ли негативные последствия для употребления гранатового сока

По словам Бекерман, последствия являются косвенными, однако если наслаждаться гранатом в виде сока, то он имеет заметный недостаток клетчатки, "если сравнивать с употреблением гранатов в виде отдельных зерен".

Из-за того, что гранатовый сок переваривается быстрее, чем гранат в обычном виде, увеличивается вероятность скачка сахара в крови, что "может привести к резистентности к инсулину и даже к тяге к сахару в течение дня".

"Однако, если вы сочетаете его с пищей, содержащей белок, например, яйцами, авокадо или орехами", это становится меньшей проблемой", - добавила диетолог.

Какие еще соки полезны для здоровья

Ранее диетологи рассказали, какой сок является самым полезным для здоровья человека. Они советуют пить только 100% сок, который продается в магазинах.

"Поскольку 100% сок изготавливается только из фруктов или овощей, он не содержит никакого добавленного сахара. Употребление сока - это хороший способ получить питательные вещества из пищи, если вы не можете удовлетворить свою ежедневную норму фруктов или овощей", - посоветовала зарегистрированный диетолог Натали Риццо.

В свою очередь диетолог Эрин Палински-Вейд ответила, можно ли есть грейпфрут ежедневно. Известно, что из него также можно сделать натуральный сок.

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