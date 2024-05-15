Хоть смарт-метки были созданы для того, чтобы помогать находить личные вещи, часто они используются для отслеживания людей и чужого имущества.

Компании Apple и Google объединились для борьбы со слежкой за своими пользователями. В свежем обновлении iOS 17.5 появилась функция оповещения о сторонних Bluetooth-трекерах, как и на Android-устройствах версии 6.0 и новее.

Функция получила название Detecting Unwanted Location Trackers ("Обнаружение нежелательных трекеров местоположения"). Теперь смартфоны будут предупреждать пользователей о нахождении поблизости беспроводного трекера, если пользователь не знал о слежке и хочет ее прекратить, говорится на сайте Apple.

Обе компании внедрили эти оповещения в обновления своих мобильных ОС. Пользователи получат уведомление о нахождении рядом такого трекера, который перемещается вместе с ними. Они смогут включить звуковой сигнал, чтобы его было легче выявить, а также получить инструкции по безопасности, в том числе снимок экрана карты и отключение трекера путем извлечения батареи.

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Ранее СМИ рассказывали о случаях, когда злоумышленники использовали трекеры для незаконного слежения, например, подбрасывая их в сумку или автомобиль. В 2022 году Apple даже получила групповой иск из-за слежки через метки AirTag.

Сегодня Apple и Google работают над созданием отраслевой спецификации для подобных устройств, которая требует от сторонних компаний наличие уведомлений о нежелательной слежке. Многие компании, включая Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee, уже взяли на себя это обязательство.

В конце апреля Samsung выпустила важное обновление для своих девайсов и попросила не тянуть с установкой. Оно вносит изменения в поддерживаемые диапазоны и напрямую влияет на функционирование экстренных вызовов.

А уже в сентябре состоится релиз iOS 18, которую называют самой крупным апдейтом в истории iPhone. Помимо нейросетевых функций, пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android.

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