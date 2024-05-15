Сейчас сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация по всей линии фронта - ВСУ нужно больше БПЛА.

"Украинская команда" немедленно собирает на беспилотники, чтобы усилить защитников на фронте. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Друзья, сейчас очень тяжелая ситуация по всей линии фронта. Оккупанты давят в районе Волчанска, на Краматорском и Покровском направлениях. Есть угроза наступления на Сумы. "Украинская команда" уже отправила большую партию FPV-дронов на Волчанское направление, чтобы усилить наших ребят. Но нашим защитникам нужно еще больше беспилотников! И очень срочно! Наш сбор продолжается", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Волонтеры призывают срочно поддержать защитников донатами.

"Каждый ваш донат – это минус вражеская "бэха", вражеский танк, живая сила противника. Не медлите, приобщайтесь! И таких птичек полетит очень много на головы оккупантов!" - подчеркивают в "Украинской команде".

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