Повреждены объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты ударили по городу Днепр, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Он отмечает, что уже известно о двух погибших и о раненых. Также повреждены объекты инфраструктуры.

"Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура. Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", - написал Лысак. Видео дня

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает, что вражескую ракету сбили в Днепровском районе.

При этом он также отмечает, что из-за атаки была повреждена инфраструктура, есть погибшие.

Последние удары РФ по Украине

Сегодня Россия также ударила по Николаеву. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о двух "прилетах". Он отмечает, что есть пятеро пострадавших. "Всем медицинская помощь оказана амбулаторно", - добавил он.

Тем временем издание Business Insider пишет, что Россия начала наносить удары в стиле HIMARS. По данным аналитиков, теперь оккупанты научились бить прицельно и скоординировано, имея данные с беспилотников.

В частности, агрессор начал запускать увеличенное количество беспилотников за пределы позиций ВСУ, получая разведданные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак управляемыми тактическими ракетами.

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