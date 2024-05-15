В ВСУ заявляют, что населенный пункт под контролем Сил обороны.

Село Работино Запорожской области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сегодня в комментарии корреспондентам Общественного сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя заявления российских СМИ, что якобы страна потеряла этот населенный пункт.

Он отметил, что вблизи Работино происходят постоянные боевые действия, впрочем армия РФ успеха в штурме не имеет.

Плетенчук отметил, что армия РФ периодически устраивает съемки пропагандистских видео с якобы захватом села Работино с установлением российского флага.

Видео дня

"Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности. Российские информационные войска периодически устраивают подобные провокации. Для этого они организовывают перформансы в зоне боевых действий с установлением государственного флага РФ. На окраине, например, и после этого они обычно погибают", - подчеркнул Плетенчук.

Война в Украине - ситуация на юге

По данным генштаба, на Ореховском направлении российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районах Работино и Старомайорского, где с начала суток произошло всего 15 боевых столкновений.

С начала суток противник сосредотачивает наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике, иногда проводят контрнаступательные действия.

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