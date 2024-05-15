Он объяснил, чего ожидает 3 ОШБр.

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин объяснил, как военные относятся к теоретической возможности начать переговоры о мире с Россией.

Он заявил, что активизация наступательных действий армии оккупантов никак не должна повлиять на позиции Украины в переговорах. Киеву неизменно нужно, чтобы террористы вывели свои подразделения со всей нашей территории, уточнил Жорин в Telegram. В то же время он добавил:

"Но для любых переговоров, должны быть сильные позиции. На сегодняшний день нам не с чем сесть за стол переговоров. Откровенно слабая позиция Запада по отношению к России тоже нам никоим образом не поможет". Видео дня

По его словам: "Слабый всегда садится слушать, а не говорить". Жорин утверждает, для того, чтобы Украина могла навязывать свои условия в переговорах с Россией, нужно усилить позиции на фронте.

Что говорят США о переговорах с Россией

В мае экс-заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что позиция Украины относительно мира с Россией должна основываться именно на условии вывода всех российских войск с ее территории.

В то же время Нуланд сказала в комментарии СМИ, что Украина, по ее мнению, сможет достичь "позиции силы", то есть заставить правителя России Путина обсуждать мир на украинских условиях.

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