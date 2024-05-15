Блинкен говорит, что действия Путина противоречат возможности переговоров / фото УНИАН

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отмечает, что действия российского диктатора Владимира Путина демонстрируют прямо противоположное возможности начала переговоров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В частности, у госсекретаря США спросили, существует ли шанс, что Украина до конца этого года пойдет на переговоры для прекращения войны.

"Я представляю, если Путин покажет какой-то интерес в серьезном участии в переговорах - я уверен, что Украина отреагирует на это. Но то, что каждый день демонстрирует Путин, является прямо противоположным. Но фундаментально, это вопрос, на который должна ответить Украина", - подчеркнул Блинкен.

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Он добавил, что США четко заявили, что поддерживают Украину и ее решения.

"Никогда ничего не будет об Украине без Украины", - сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что российский диктатор Путин делает ошибку, когда думает, что время на его стороне, поскольку Украина движется вперед и в конце концов добьется успеха.

По его словам, Украина подписывает больше двусторонних соглашений по безопасности, наращивает оборонное производство и выпускает больше передового вооружения, укрепляет экономику и укрепляет демократию, и время на стороне Украины.

Также Блинкен сказал, что США приближают Украину к НАТО и впоследствии введут ее в Альянс. При этом западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг - заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

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