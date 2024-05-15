Госсекретарь США уверяет, что за спиной Украины никаких переговоров не будет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отмечает, что действия российского диктатора Владимира Путина демонстрируют прямо противоположное возможности начала переговоров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В частности, у госсекретаря США спросили, существует ли шанс, что Украина до конца этого года пойдет на переговоры для прекращения войны.

"Я представляю, если Путин покажет какой-то интерес в серьезном участии в переговорах - я уверен, что Украина отреагирует на это. Но то, что каждый день демонстрирует Путин, является прямо противоположным. Но фундаментально, это вопрос, на который должна ответить Украина", - подчеркнул Блинкен. Видео дня

Он добавил, что США четко заявили, что поддерживают Украину и ее решения.

"Никогда ничего не будет об Украине без Украины", - сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что российский диктатор Путин делает ошибку, когда думает, что время на его стороне, поскольку Украина движется вперед и в конце концов добьется успеха.

По его словам, Украина подписывает больше двусторонних соглашений по безопасности, наращивает оборонное производство и выпускает больше передового вооружения, укрепляет экономику и укрепляет демократию, и время на стороне Украины.

Также Блинкен сказал, что США приближают Украину к НАТО и впоследствии введут ее в Альянс. При этом западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг - заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

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