Константин Ульянов говорит, что американцы очень круто подготовлены, но не к войне в Украине.

Военный Константин Ульянов с позывным "Валдье Хан" рассказал о своем опыте работы боевым инструктором и участии в курсах подготовки натовского спецназа. Во время последних он сделал вывод: если бы бойцы США оказались на месте украинцев под Роботиным, то им была бы задница.

Об этом "Вальде Хан" сказал в интервью Novynarnia. Он пояснил, что американцы очень круто подготовлены как бойцы, но не для войны в Украине, как уточнил военный:

"Американцы много лет готовились к другому типу войны. Вот сейчас я был на курсе подготовки натовского спецназа. Офигенные чуваки! По своей специальности очень круто подготовлены. Но.... На нашей войне они могли бы реализоваться разве что в сумских лесах. А под Роботино им была бы задница. Потому что они под другое заточены". Видео дня

Он пояснил, что не все навыки, которые получают бойцы на зарубежных учениях, могут понадобиться в украинско-российской войне. "Но все равно эти учения полезны", - акцентировал "Вальде Хан".

В то же время он рассказал о сложностях работы инструктора. В его случае, хотя этот вклад важен для общей победы над врагом, не всегда это чувствуется. Смысл в действиях есть, когда видишь, что твои ученики несут те навыки, которым ты их научил, пояснил военный. "А когда ты не чувствуешь смысла в своих действиях, то инструкторство - это очень трудно", - сказал ветеран АТО.

В свое время командир "Вальде Хана" попросил его построить лучшее подразделение "натовского" образца, поэтому Ульянов стал инструктором, но, как говорит он сам: "Мы на самом деле хотим быть не инструкторами, а выполнять прямое действие".

Село Роботино сняли с дрона

В мае 2024 года украинские военные смогли снять на дрон видео о состоянии села Роботино. Россия превратила эту местность в кучу руин. Ролик сняли бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

Как отметили украинские аналитики, кадры по Роботино - яркая иллюстрация тактики войны России против Украины, когда все вокруг усеяно мертвыми телами врагов.

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