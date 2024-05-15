Соглашение не гарантирует проведение дебатов. Но это свидетельствует о заинтересованности обоих лагерей в публичном спарринге.

Бывший президент США Дональд Трамп согласился на дебаты с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Диалог состоится 27 июня в эфире CNN, сообщает Politico со ссылкой на лицо, знакомое с мнением Трампа.

Отмечается, что это решение было принято вскоре после того, как Байден заявил, что "получил и принял приглашение" от сети.

"Соглашение не гарантирует проведение дебатов. Но это свидетельствует о заинтересованности обоих лагерей в публичном спарринге. Ранее в тот же день Байден заявил, что не будет участвовать в предложенном графике Комиссии по президентским дебатам и вместо этого согласится на два форума с Трампом: один в июне, другой в сентябре", - пишет издание. Видео дня

Согласно сообщению, в ответе Трамп сказал, что он "готов и желает обсуждать Кривого Джо" дважды и рекомендовал бы провести более двух раундов дебатов.

"Я действительно думаю, что он должен дебатировать. Он мог бы покончить с этим, наверное, ему следует сделать это раньше, чтобы он мог, знаете, потому что ему не станет лучше", - отметил Трамп.

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