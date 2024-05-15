По словам европейских чиновников, для этого РФ использует одну из немецких организаций.

Военная разведка РФ пыталась использовать мирные демонстрации в Германии для влияния на общественное мнение в стране и подрыва поддержки Украины. Об этом сообщили европейские чиновники, которые знакомы с этим вопросом, пишет агентство Bloomberg.

По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, одной из организаций, на которую была направлена деятельность подразделения психологических операций 54777 ГРУ России, является Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) и ее фотопроект "Дети войны".

"Фотовыставка стартовала в Кельне в июне 2022 года, через несколько месяцев после начала вторжения России в Украину, и на своем веб-сайте декларирует, что имеет целью привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий. Организаторы заявили, что выставка объездила такие города, как Гамбург, Берлин и Франкфурт, а также была показана во Франции, Испании, Италии и Бельгии", - напомнили в материале. Видео дня

Европейские чиновники говорят, что AKiZ использует эту платформу для проведения кампании против Организации Североатлантического договора и призывов к прекращению поставок вооружения в Украину.

Также AKiZ организовывала или участвовала в протестах и митингах за мир, которые проходили в нескольких немецких городах, среди которых Берлин и Рамштайн, где расположена штаб-квартира военно-воздушного командования НАТО. Однако нет доказательств того, что организация связана с российской разведкой.

Известно, что эту агитационную организацию возглавляет Оксана Вальтер, которая ранее отвергала критику о том, что она согласовывает свои действия с пророссийской пропагандой. В прошлом году она сказала в одном из интервью, что проект посвящен детям и не представляет интересы ни одной страны.

"Кроме публикации контента о протестах и войне, AKiZ использует свой веб-сайт и канал TikTok для размещения информации о вакцинах против Covid-19 и уроках русского языка для детей. На веб-сайте организации также продвигаются короткометражные фильмы, "посвященные памяти детей-жертв", которые, по словам AKiZ, были убиты в результате украинских операций на Донбассе на востоке Украины", - добавили в Bloomberg.

Сейчас ни организация, ни российское ГРУ никак не прокомментировали такую информацию.

Распространение российской пропаганды: последние новости

Как писал УНИАН, недавно российская пропаганда потерпела эпическое фиаско. Так называемые российские журналисты включили в прямой эфир неназванного мужчину якобы из Николаева, который рассказал, что "русский мир" в этом городе никто не ждет.

Также журналисты Bild заявили, что российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая для пропаганды войны против Украины.

"В этом году российский режим использует праздник для военной пропаганды против Украины. Тогда республики СССР вместе защищались от вторжения нацистов. Сегодня Россия ведет жестокую агрессивную войну против Украины", - рассказали в немецком издании.

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