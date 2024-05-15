Премьер-министра Словакии ранили в живот и голову.

В Словакии подстрелили премьер-министра Роберта Фицо. По предварительным данным СМИ, попали в живот, голову и конечности: в сети появились первые кадры о том, как раненого чиновника затягивают в машину.

Утверждается, что это кадры первых секунд после стрельбы в Словакии:

Как пишет Baza: "Раненного в живот и голову премьера Роберто Фицо усаживают в машину и срочно увозят с места стрельбы".

Что известно о состоянии Фицо

По словам очевидцев, злоумышленник во время покушения на Фицо сделал 3-4 выстрела. Он начал стрелять в момент, когда чиновник пожимал руки людям возле словацкого культурного центра. По предварительным данным СМИ, Фицо получил ранения в голову, живот и конечности. Его вертолетом доставили в больницу в Братиславе, состояние Фицо очень тяжелое.

Отмечается, что покушение на главу правительства Словакии произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова - это в 190 километрах от Братиславы. После выстрела чиновник упал. Женщина, видевшая Фицо после выстрела "снайпера", сказала, что он был окровавлен в зоне головы и груди. Также очевидцы рассказали: "По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра".

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