И. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский отмечает, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года. Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24", отвечая на вопрос о строительстве и новом подрядчике, которого ищут.
Выговский отметил, что в отношении проведения закупок и дальнейшего заключения договора никаких преград или запретов нет. "Мы в настоящее время по объявленной закупке ждем до 28 числа, предварительно, результатов подачи предложений потенциальными участниками", – отметил он.
На вопрос, какие сроки будут удовлетворительными для завершения строительства метро на Виноградарь, Выговский рассказал: "Мы со своей стороны ориентируемся на разработанную проекта документацию, которая прошла государственную экспертизу. Согласно указанной документации, у нас срок строительства и окончания работ – это до 30 месяцев. Поэтому мы для себя ориентируемся, что это будет максимум этот промежуток времени".
Он уточнил, что это небыстрый процесс, и нельзя сказать, что, например, через полгода или год после возобновления работ метро появится. "Мы надеемся, что до 30 месяцев – это тот срок, который даст возможность выполнить все работы, с учетом на это время имеющихся условий для выполнения этих работ", – сказал Выговский.
Метро на Виноградарь
Как сообщал УНИАН, метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Планировалось, что две новые станции откроются в декабре 2021 года. Впрочем, открытие новых станций переносилось дважды и пока ни одна из них не построена. Несмотря на начало строительства новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2019 году, фактический процесс практически не сдвинулся с места.
В январе директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что уже в 2024 году планируется начать строительство метро на Виноградарь, а через "полтора-два года" станции будут построены.
В апреле 2024 года суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу общины Киева. Было установлено, что коммерческая структура, вопреки законодательству, разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь, на депозитных счетах в банке.