Представитель КП отмечает, что это небыстрый процесс.

И. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский отмечает, что на достройку метро на Виноградарь может понадобиться еще до 30 месяцев, то есть 2,5 года. Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24", отвечая на вопрос о строительстве и новом подрядчике, которого ищут.

Выговский отметил, что в отношении проведения закупок и дальнейшего заключения договора никаких преград или запретов нет. "Мы в настоящее время по объявленной закупке ждем до 28 числа, предварительно, результатов подачи предложений потенциальными участниками", – отметил он.

На вопрос, какие сроки будут удовлетворительными для завершения строительства метро на Виноградарь, Выговский рассказал: "Мы со своей стороны ориентируемся на разработанную проекта документацию, которая прошла государственную экспертизу. Согласно указанной документации, у нас срок строительства и окончания работ – это до 30 месяцев. Поэтому мы для себя ориентируемся, что это будет максимум этот промежуток времени".

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Он уточнил, что это небыстрый процесс, и нельзя сказать, что, например, через полгода или год после возобновления работ метро появится. "Мы надеемся, что до 30 месяцев – это тот срок, который даст возможность выполнить все работы, с учетом на это время имеющихся условий для выполнения этих работ", – сказал Выговский.

Метро на Виноградарь

Как сообщал УНИАН, метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Планировалось, что две новые станции откроются в декабре 2021 года. Впрочем, открытие новых станций переносилось дважды и пока ни одна из них не построена. Несмотря на начало строительства новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2019 году, фактический процесс практически не сдвинулся с места.

В январе директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что уже в 2024 году планируется начать строительство метро на Виноградарь, а через "полтора-два года" станции будут построены.

В апреле 2024 года суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу общины Киева. Было установлено, что коммерческая структура, вопреки законодательству, разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь, на депозитных счетах в банке.

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