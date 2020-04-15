Минздрав: Украина полностью обеспечена необходимым количеством высокоточных тестов на коронавирус

Минздрав ежедневно увеличивает количество тестирований на коронавирус в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов для выявления коронавирус – на сегодняшний день их около 200 тысяч.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

«Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодняшний день у нас около 200 тысяч ПЦР-тестов, и это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, в Южной Корее, мы начали производство собственных ПЦР-тестов, поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены», - сказал он.

Относительно людей, которым делают эти тесты, то Степанов отметил, что это происходит по четкому алгоритму: «Есть очень четкие показания по медицинским показателям – в первую очередь, это люди, у которых есть клинические симптомы COVID-19. Кроме того, мы делаем тестирование сейчас всем без исключения больным воспалением легких».

Также министр отметил, что Минздрав ежедневно увеличивает количество тестирований на коронавирус в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано уже 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новых случая.