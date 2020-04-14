Печальное лидерство: в Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус у еще 43 жителей

Этот регион продолжает лидировать в Украине по количеству инфицированных пациентов – зафиксировано уже 589 случаев.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 43 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 у местных жителей.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сказал, что статистика сегодняшнего дня «не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом».

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«Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования», – добавил председатель ОГА.

По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

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