Журналисты узнали, чем медреформа угрожает врачам (видео)

По словам журналистов-расследователей, с 1 апреля все медицинские учреждения, которые не подпадают под финансирование Национальной службы здоровья, фактически прекращают свое существование.

Медреформа, которая закрывает десятки больниц по всей стране, набирает обороты. Если раньше о массовом закрытии только говорили, то с 1 апреля все медицинские учреждения, которые не подпадают под финансирование Национальной службы здоровья, фактически прекращают свое существование.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что тормозит медреформу в Украине (видео)

Так, журналисты узнали, что в Киевском городском консультативно-диагностическом центре на службу здоровья выделили на 9 месяцев лишь 7 миллионов гривень. В то время как в 2018 году выделяли 55 миллионов, а в 2019 году - вообще 65 миллионов гривень.

Если поделить 7 миллионов гривень на 300 работников, то заработная плата будет 2,2 тысячи гривень, или надо будет сокращать на 80% штат.

«Я считаю, что хотят максимально довести до банкротства медицинские учреждения, уменьшить их количество по Украине, выкупить за три копейки эти заведения, в которых уже будет все готово», - делится мыслями рентгенолог Алексей.

И худшие подозрения медиков имеют все больше подтверждений, говорят журналисты.

В частности, киевская власть уже рассылает в медучреждения документ, в котором чиновники просят предоставить информацию о том, сколько персонала уволено в марте, и сколько планируется уволить в апреле и мае.

«Мы пришли 31 марта на работу, а вечером нам сказали писать отпуск за свой счет», - рассказывает председатель профсоюза физиотерапевтической поликлиники Оксана Беляева. По ее словам, с 1 апреля учреждение лишили финансирования.

А некоторые клиники, по словам расследователей, вообще начали закрывать, как например физиотерапевтическую поликлинику в центре Киева.