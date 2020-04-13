Жесткий контроль карантина: медик рассказал, чем отличается лечение коронавируса в Украине и Италии (видео)

В Италии, по словам врача, пустые улицы, в отличие от Украины. Соблюдение карантина жестко контролирует полиция.

Руководитель одного из госпиталей МВД в Киевской области Юрий Сак, который отправился в Италию в рамках помощи итальянским медикам, рассказал, чем отличаются алгоритмы и карантин в этой европейской стране от Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По его словам, разница видна даже в тестах, которым отдают предпочтение в стране.

"Госпиталь, в котором мы работаем, был определен с самого начала эпидемии как госпиталь, который будет принимать только больных коронавирусом. Сюда больных доставляет или карета скорой помощи или они приходят самостоятельно. В приемном отделении полностью делаются все анализы и берется анализ на коронавирус. Они здесь применяют метод ПЦР, что является отличием немного от Украины, ибо в Украине сейчас используются быстрые тесты", - отметил Сак.

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Что касается советов, то, по словам медика, итальянцы значительно серьезнее относятся к карантину и строже придерживаются всех требований. Так же должны делать и украинцы.

"На сегодняшний день мы отмечаем с самого начала нашего приезда сюда полностью пустые улицы, что для Италии нехарактерно. В Украине я могу отмечать по той информации, что у меня есть, карантин не довольно строго придерживается. Даже был пролет вертолета, нас предупредили об этом, что полиция достаточно жестко контролирует все правила карантина. Если мы перемещаемся по городу, то нас останавливает полиция и спрашивает почему и куда мы идем", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в Италии за сутки от коронавирусной инфекции умер 431 человек. Это наименьший показатель смертности за сутки с 19 марта, когда было зафиксировано 427 летальных случаев.

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