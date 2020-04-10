В Минздраве назвали число медиков, заболевших коронавирусом в Украине

По словам Степанова, медработников стараются обеспечивать средствами индивидуальной защиты.

В Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Интер".

"Из 2 203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинские работники. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все эта сразу же поставляют в больницы", - отметил Степанов.

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По его словам, массовое заражение медицинских работников коронавирусом отмечается во всем мире, поскольку они "находятся на передовой битвы с коронавирусом". Только в Италии заболели около девяти тысяч докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных. Также министр назвал другие категории населения, которые чаще всего становятся жертвами вируса.

"У нас больше 20 процентов заболевших - это люди в возрасте 50-59 лет. Но те тенденции, которые мы видим по заболеваемости, и особенно по тяжелым состояниям, это люди которые имеют сопутствующие заболевания: сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы", - заявил глава ведомства.

Как сообщал УНИАН, единственной областью в Украине без официально подтвержденных случаев коронавируса остается Николаевская.

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