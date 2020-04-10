В Вооруженных силах зарегистрировано 7 инфицированных COVID-19

На изоляции находятся 145 военнослужащих.

По состоянию на 07:00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 7 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) – 145 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 27 человек.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц", – говорится в сообщении штаба.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 апреля в Украине уже 2 203 случаев инфицирования коронавирусом, из них 69 летальных.