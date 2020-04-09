В Украине исследовано более 20,6 тысячи образцов на COVID-19 – Минздрав

Лабораторные исследования проводятся в 37 государственных и двух частных лабораториях.

В Украине в целом с начала проведения тестирования уже было исследовано 20 тысяч 608 биологических образцов на COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, на сегодняшний день лабораторные исследования проводятся в 37 государственных и двух частных лабораториях. «Частные лаборатории также обеспечивают ежедневную отчетность как по подтвержденным случаях, так и по тем результатам, которые они получают в течение своей работы», - добавил он.

«Количество подозрений, которые получает Центр общественного здоровья или областные лабораторные центры Минздрава, не равно количеству исследований», - добавил Кузин.

По его словам, кроме полученных подозрений еще исследуют образцы контактных лиц, и тех, кто выздоровел, для снятия диагноза.

«В течение суток было исследовано 2396 образцов, и в целом с начала проведения тестирования уже было сделано 20608 исследований», - добавил Кузин.

«Необходимость в лабораторном исследовании на COVID-19 должен определить лечащий врач на основании ряда критериев», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля сафіксовано 1 тысяч 892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.