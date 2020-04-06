Более 10 тысяч: Степанов рассказал, каким может быть пик карантина (видео)

Это будет душераздирающей нагрузкой на украинских медиков.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал неукоснительно соблюдать карантин.

Об этом он сказал в эфире "Сніданок з 1+1".

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По его оценке, критической для Украины может стать ситуация, когда число заболевших достигнет 10-12 тысяч. Это будет душераздирающей нагрузкой на украинских медиков.

"Все сейчас делается для того, чтобы не было пика заболеваемости, когда мы будем не в состоянии оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения. На сегодня у нас есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые работают. Нехватка, которую мы пытаемся покрыть, - это 347 штук. Но главная наша цель - как можно меньше людей, которые будут нуждаться в этих аппаратах", - подчеркнул глава МИНЗДРАВА.

Ранее Степанов сообщил, что больных украинцев будут лечить средствами, которые дают результаты в разных странах.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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