Ляшко сообщил, когда в Украине возможен пик заболеваемости на коронавирус

Сейчас главная задача – растянуть заболеваемость во времени, чтобы не допустить пика.

Если не изменится динамика заболеваемости на коронавирус, то пик болезни в Украине ожидается 14 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга на Тернопольщине сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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При этом он подчеркнул, что сейчас прилагается максимум усилий, чтобы избежать пика.

«У нас есть прогноз пика заболеваемости, но мы делаем все для того, чтобы этот прогноз не сбылся. Если будет динамика такая как сегодня, а мы имеем где-то 30% прирост заболеваемости ежедневно, то пик может наступить с 14 апреля. В то же время превентивные меры, которые правительство на днях приняло, позволят растянуть нам этот период. Наша главная задача – не допустить пика, а растянуть заболеваемость во времени, для того, чтобы система здравоохранения без сбоя оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», – сказал Ляшко.

Он добавил, что для улучшения алгоритма выявления больных на коронавирус теперь на наличие Covid-19 будут проверять всех больных пневмонией.

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