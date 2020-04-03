Украина направляет в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 бригаду медиков - указ Зеленского

Также для помощи в борьбе с пандемией планируется поставка в Италию медицинского спирта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Соответствующий указ №129/2020 от 3 апреля размещен на сайте главы государства.

Как отмечают в пресс-службе Офиса президента, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

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«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», - отметил Зеленский.

Отмечается, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

«У врачей будет самая лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, масок. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемся в этом», - отметил глава государства.

К тому же на следующей неделе, как отметили в Офисе президента, планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Как сообщал УНИАН, по данным интерактивной карты распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в Италии сейчас более 115 тысяч больных COVID-19.

В Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случаи коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальные, 19 пациентов выздоровели.

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