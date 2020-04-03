Врач-инфекционист рассказала, почему некоторые врачи отказывались лечить заболевших коронавирусом

У врачей не было протоколов лечения коронавирусной инфекции от Минздрава.

Некоторые врачи в регионах отказывались принимать на лечение инфицированных новым коронавирусом COVID-19, потому что ждали на протоколы от Министерства здравоохранения.

Об этом врач-инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская сказала в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

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"Сейчас есть много задач, которые надо срочно решать. Я благодарна новому министру, что он за два дня дал врачам, чтобы они могли лечить. Чтобы вы понимали, что происходило до этого. Два месяца мы ставим вопрос, что у нас нет протоколов лечения, потому что в свое время "великие реформаторы" отказались от стандартизации медицинской помощи и рассказали всем про доказательную медицину, которая, конечно, была у нас в стране. Мы делали много документов под эту доказательную медицину. Они, наверное, об этом совсем не знали", - сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что "какие могут быть доказательства министру, когда вирус обнаружили несколько месяцев назад. Только возбудителя обнаружили. Какие там доказательства? Когда начался этот "идеальный шторм", когда у нас были реально массовая госпитализация людей и потоки людей шли тестироваться в инфекционный стационар. И в этих условиях у врачей не было протоколов лечения. И в некоторых регионах врачи отказывались принимать на лечение, потому что ждали на протоколы от Минздрава. Врачи брали на себя ответственность".

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве больного на коронавирус, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, повезли обратно домой на самоизоляцию из-за отказа медиков его госпитализировать.

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