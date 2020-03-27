Врач Комаровский объяснил, что ни в коем случае нельзя делать при подозрении на коронавирус (видео)

Педиатр рассказал, куда обратиться, если заподозрили у себя COVID-19.

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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на волнующий многих вопрос, а куда же обращаться в случае, если вы заподозрили у себя коронавирус.

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Свой ответ он опубликовал на YouTube-канале. По словам педиатра, стоит сразу же звонить к семейному врачу.

"Самое страшное, что вы можете сделать, подозревая у себя коронавирус, - это выйти из квартиры... Это просто преступления", - подчеркнул педиатр.

По словам Комаровского, далее ваш врач и службы города должны решать, что с вами делать.

Ранее Комаровский назвал лекарства, которыми стоит укомплектовать домашнюю аптечку в период пандемии коронавируса.