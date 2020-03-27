Врач Комаровский объяснил, что ни в коем случае нельзя делать при подозрении на коронавирус (видео)
Смотрите видео с 09:57
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на волнующий многих вопрос, а куда же обращаться в случае, если вы заподозрили у себя коронавирус.
Читайте такжеСпрогнозированы сроки, когда коронавирус пойдет на спад в Украине
Свой ответ он опубликовал на YouTube-канале. По словам педиатра, стоит сразу же звонить к семейному врачу.
"Самое страшное, что вы можете сделать, подозревая у себя коронавирус, - это выйти из квартиры... Это просто преступления", - подчеркнул педиатр.
По словам Комаровского, далее ваш врач и службы города должны решать, что с вами делать.
Ранее Комаровский назвал лекарства, которыми стоит укомплектовать домашнюю аптечку в период пандемии коронавируса.