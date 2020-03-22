цей матеріал доступний українською

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73

23:16, 22 марта 2020
Страна
1295 0
Из 73 зафиксированных случаев 3 летальные, 1 пациент выздоровел / facebook.com/koda.gov.ua

Читайте такжеЕмец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

Об этом сообщает Минздрав.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter