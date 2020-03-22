Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73

За сутки выявлено 26 новых случаев.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73.

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Об этом сообщает Минздрав.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

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