Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 73
23:16, 22 марта 2020Страна
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За сутки выявлено 26 новых случаев.
Из 73 зафиксированных случаев 3 летальные, 1 пациент выздоровел / facebook.com/koda.gov.ua
Количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73.
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Об этом сообщает Минздрав.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро воскресенья в Украине было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.
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