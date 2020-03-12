В Украине подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом
19:09, 12 марта 2020Страна
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Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом.
Информацию о лабораторно подтвержденные случаи на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Телеграм-канале.
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Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
На данный момент пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.
Как сообщал УНИАН, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.
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