Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

В Украине подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом.

Информацию о лабораторно подтвержденные случаи на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Телеграм-канале.

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Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

На данный момент пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное.